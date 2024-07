Eestis töötab riigiasutus, mis ennustab raha eest tulevikku

Areguseire Keskus loodi 2017. aastal, et too hakkaks uuringuid tegema ja riigikogule tulevikuteemadel nõu andma. Kui palju selle jaoks riigil raha kulub? Arenguseire Keskus ise ütleb, et see sõltub aastast. «Arenguseire Keskuse eelarve on alates aastast 2017 olnud vahemikus 600 000 – 800 000 eurot aastas,» kinnitas keskuse juht Tea Danilov. Neil on 6 töötajat ja praegu juurde pole vaja ka.