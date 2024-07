Prisma: Kristina Mustonen esitas intervjuus valeväiteid

«Esiteks tuleb rõhutada, et Prisma pole olnud aastaid kahjumis ning omanikud ei maksa seda kinni. Prisma on alati oma majandustulemusi avatult kommunikeerinud ning kahjumis oleme olnud üksnes viimased kaks aastat. See tuleneb peamiselt poodidesse tehtud investeeringutest – 2022. aastal avasime kolm uut supermarketit ja renoveerisime Sikupilli Prismat, eelmisel aastal Kristiine Prismat ning sel aastal uuendame Eesti suurimat hüpermarketit - Rocca al Mare Prismat,» kirjutas ta.

Loomulikult mõjutas Prisma majandustulemusi ka inflatsioon ning inimeste keeruline majanduslik olukord ja turu soodsaimate hindade pakkumine. «Kristina Mustonen heitis meile ette, et me ei tea, mis on meie strateegia ja kuidas Eestis tegutseda. Meie strateegia on väga selge: pürgime müügikasvu ja laienemise suunas, pakkudes turu soodsaimat ostukorvi ning hoides oma tegevusi tipptasemel ja kulutõhusana. Samuti on meie strateegiasse jõuliselt sisse kirjutatud vastutustundliku ettevõtluse põhimõte. Meie eesmärk on anda positiivne panus oma klientide ja töötajate igapäevaellu ning muuta seeläbi Eesti ühiskonda paremaks,» selgitas ta.