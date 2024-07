Maximast tulnud Arco Vara uus juht: Lidl ei tohiks üllatada, aga ikkagi üllatab

Teisel tööpäeval intervjuud andes tunnistas viimase ametina pikalt poeketi Maxima Eesti haru juhtinud Kristina Mustonen, et ehkki on kinnisvaravaldkonda ammu põnevaks pidanud, peab ta esmalt sisse elama ja end selle äri köögipoolega kurssi viima. Arco Vara seniselt juhilt Miko Niinemäelt võtab Mustonen töö kõige täiega üle sügiseks, ning selleks ajaks on pilt selge, usub ta.

Mind huvitab rohkem see, mida saan ettevõttes koos meeskonnaga saavutada. Kui suured on projektid, kui ambitsioonikad on omanikud. Milline on minu roll ja kui suur on mu tegevusvabadus. Nii Maximas, HKScanis kui Bauhofis oli ka vabadus ja hästi suured põnevad projektid. Mulle näib, et kinnisvara on minu karjääris uus põnev valdkond.