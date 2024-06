Parempoolsete aseesimees: riigieelarve tasakaalu saamiseks pole uusi makse vaja

«Viimase paari päeva jooksul on saanud selgeks, et Eesti riigieelarve sisaldab pea pooleteise miljardi jagu eelmisest aastast üle toodud summasid. Kärbime kõigepelt need summad eelarvest välja, hoiame kokku ka teiste riigiaparaadi kulude pealt. Nii saame loobuda maksutõusudest ja uutest maksudest,» ütles Vanaselja.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles eelmisel nädalal riigikogu komisjoni istungil, et sõnul on ministeeriumid talle selgitanud, et ülejääv raha on kõik juba kuhugi määratud, kuid asja lähemalt uurides on vahel selgunud, et raha kasutatakse hoopis muuks otstarbeks. «Nüüd tuleb rida realt ministeeriumidelt küsida, miks ei kasutata raha selleks, milleks see oli mõeldud. Teatud paindlikkus on mõistetav, aga hetkel tundub, et see pole reaalselt jälgitav,» sõnas ta.

Endine rahandusminister Maris Lauri selgitas istungil, et ülejääv raha võib tekkida ka sellest, et mõne riigi poolt pakutava teenuse kasutajate hulka prognoositakse valesti ning tegelikult on toetuse saajaid arvatust vähem.