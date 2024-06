Riigiasutustel jäi mullu üle sadu miljoneid eurosid

Võrklaeva sõnul on sellel aastal ministeeriumitel kokku ülekantavad vahendid ligi 750 000 000 euro eest. See on raha, mis jäi ministeeriumitel eelmistel aastatel kasutamata. Ülejääki põhjutavad näiteks edasilükkunud riigihanked, kuid kõik olukorra tekkimise põhjused pole selged, sõnas Võrklaev.