JÄRELVAADATAV Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab valitsuse kärpeplaane: need pole piisavalt ambitsioonikad

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu hinnangul ei ole valitsuse kärped piisava ambitsiooniga. «Tegelike kärbete suurusjärk 50 miljonit on vaid veidi väiksem näiteks sellest summast, mida plaanitakse kulutada puidust keskkonnamaja ehitamiseks. Selgusetu on olukord eelmisest aastast kulutamata vahendite osas. Tahame tänasel istungil rahandusministeeriumilt saada selget infot, miks on lisaeelarvega plaanitud kokkuhoiumeetmed nii tagasihoidlikud,» sõnas Reinsalu.