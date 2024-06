Raul Eamets: tööturu olukord sisendab Eesti majandusele optimismi

«Ühelt poolt avanevad uued töökohad põllumajanduses seoses hooajatööde algusega ning teiseks tänu ilusatele ilmadele on laienenud ka majutus ja toitlustusasutuste tegevus. Lisaks on alanud ka puhkuste periood. Suurenenud nõudlust tööjõu järele aitavad täita koolilapsed, kellel on alanud koolivaheaeg. Uute töölepingute arv, mis sõlmiti selle aasta mais on sama, mis oli 2019 ja 2021. aastal ehk suurusjärgus 40 000. Seda on natuke vähem kui 2023 ja 2022, kuid pea kaks korda rohkem kui koroona aastal, kui inimeste liikumine oli füüsiliselt piiratud,» märkis ta.