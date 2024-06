Hea märk: koondamiste arv oli mais aasta madalaim

Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu selgitas pressiteates, et tööturg ei olnud siiski nii aktiivne kui eelmisel aastal samal ajal. «Töötajate arv suurenes hooajaliselt põllumajanduse, ehituse ning majutuse ja toitlustuse aladel. Samuti on näha töösuhete arvu kasvu avaliku halduse alal, mis on eelkõige seotud valimiskomisjonide tööga,» märkis ta.