Tee-ehitajad Eesti konkurentsivõime kukkumisest: see pole mingi üllatus

Trei hinnangul on on olukord põhjustatud valituse poolsest probleemide eiramisest. «Oleme korduvalt juhtinud otsustajate tähelepanu, et konkurentsivõime näitajatelt oleme oma naabritest juba mitu aastat tagapool ning nendele märkidele reageerimata jätmine ongi osaliselt praeguse seisu põhjustanud. Arvestades valitsuse lühiajalist vaadet ja minimaalset panustamist konkurentsivõime säilitamises olulist rolli mängivatesse sektoritesse nagu näiteks taristuehitus, oli ainult aja küsimus, mil me mõnda sellist uudist loeme,» sõnab Trei.