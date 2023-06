Eesti langes rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis

Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp sõnas tulemusi tutvustades, et hetkel on keeruline öelda midagi positiivset majanduses toimuvast. «Kui jätame kõrvale, et Lätil läheb veelgi halvemini, siis hetkel on meil vaja tõsta fookusesse majandusteemad ja vabaneda arusaamast, et kõik on hästi. Meie konkurentsivõime on kasvanud alates 2019. aastast, kuid konkurentsivõime edetabeli tulemused peegeldavad selgelt, et senine edu on lõppemas – majanduse seisundi edetabelis langeme teist aastat järjest: 2021. aastal olime 29. kohal, 2022. aastal 33. kohal, ning sellel aastal juba 54. kohal,» märkis ta. Raudsepp tõi ka välja, et enamus näitajaid edetabelis on suunaga allapoole.