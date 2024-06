Neulari tehases on kaheetapiline tootmisprotsess: esimeses etapis liigiti kogutud plastijäätmed purustatakse ja teises etapis valmistatakse Neulari unikaalse tehnoloogia abil jäätmetest tooted.

Väljanägemiselt on kõik tooted identsed puitmaterjalile, ettevõtte teatel on sellel puidu ees mitmeid eelised – materjal on hooldusvaba, ilmastikukindel, soojust isoleeriv, heli peegeldav ja parasiidivaba.

Ettevõte rõhutab, et materjal on 100 protsenti taaskasutatud materjalist ning kõik tooted on ka pärast kasutust täielikult uuesti taaskasutavad.

Tehase looja ja eestvedaja Ilo Rannu sõnul on Neulari tootmises patenteeritud tehnoloogia. «Plastijäätmed on üha kasvav jäätmeliik ning on oluline, et oskaksime nendega midagi ka peale hakata. Neular on tõestanud, et ka komposiitsest plastist on võimalik toota ja toota Eestis! Neular teeb toiduplastist innovaatilisi ehitusmaterjale, millega säästame loodust ja keskkonda, vahetades välja tänaseid ehitusmaterjale,» lisas Rannu.

Neular on kümne aasta jooksul piloteerinud segaplastijäätmete väärindamise tehnoloogiaid, tootes 24/7 töötavatel tehaseliinidel laia valikut ehitusmaterjale. «Tehase toodanguks on neularmaterjalist plastprofiilid, st terrassilauad, hobuboksi latrid, müraseinad ja muud tooted, kus on oluline pikk ja hooldusvaba kasutusaeg,» lisas Rannu.

Liit: Neular on teerajaja

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann rääkis, et Neular on Eestis ainulaadne ettevõte ja loodetavasti elavneb jäätmetest materjalide tootmine pärast jäätmereformi.

Jäätmereform on praegu kliimaministeeriumis koostamisel ja võetakse tõenäoliselt vastu järgmisel aastal.

Asekantsler Ivo Jaanisoo ütles aprillis toiduliidu aastakonverentsil, et kavandatav jäätmereform muudab sorteeritud prügi käitlemise odavamaks kui segaolmejäätmete ladustamise jäätmejaamas. Praegu on olukord vastupidine. See võib soodustada ka jäätmetest materjalide tootmist.