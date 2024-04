Jaanisoo märkis, et praegu on prügi ümbertöötlemisse saatmine kallim kui jäätmete põletamine või prügilasse ladestamine. Jäätmereformi eesmärk on pöörata see ringi nii, et kõige soodsam oleks prügi taas ringlusse lasta, mis on odavam kui selle põletamine energiatootmiseks ning kõige kallim oleks jäätmete ladestamine.