30 aastat tagasi kogunes üks ägedaloomuline majandusaktivistide rühm, mis otsustas, et hakatakse võitlema õiglase, tõhusa ja madala maksusüsteemi eest. Sündis Reformierakond, millel olid unistused ning oma ideed majanduspoliitikas.

Kõige tähtsamaks neist oli õiglane tulumaks. See tähendab, madal, ühetaoline (ilma astmeteta), ilma igasuguste maksusoodustusteta ja maksuprivileegideta, soovitavalt ka ilma maksuvaba miinimumita.

Ühetaoline tulumaks on sellegipoolest kõige õiglasem maks ning sama on ka varandusmaksud.

Automaksu kehtestamises on praegune valitsus kokku leppinud ja see hakkab kehtima ilmselt 2026. aastal.

Valitsus saatis maikuus maksumuudatuste eelnõu, millega lubataks kohalikel omavalitsusel tõsta järgmisel aastal maamaksu kuni 50 protsenti. Kodualalune maa on Eestis maksust vabastatud (linnas kuni 1500 m², maal 20 000 m²) ning Eestis puudub kinnisvaramaks.

Eestis kehtivad maksusoodustused näiteks koolituskuludele täiendava kogumispensioni sissemaksetele, kus on lubatud maha arvata maksuvaba tulu. Käibemaksusoodustused kehtivad raamatutele, ajakirjandusväljaannetele, ravimitele ja majutusasutustele. Neile on käibemaks üheksa protsenti, üldine maksumäär on 22 protsenti.