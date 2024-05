Kui eelmisel reedel maamaksumuudatuse eelnõu avalikuks tuli, kommenteeris regionaalminister Piret Hartman seda järgmiselt: «Meie riigi eesmärk on hea elukeskkond kõikjal Eestis. Selleks peavad aga kohalikel omavalitsustel olema piisavad võimalused,» ütles regionaalminister Piret Hartman pressiteate vahendusel ning lisas, et maamaksu seaduse eelnõu eesmärk on parandada kohalike omavalitsuste võimalusi kohaliku elu korraldamisel, sealhulgas vajalike ülesannete täitmisel – hariduse pakkumisel, sotsiaalvaldkonna korraldamisel, ettevõtluse toetamisel. «Eelnõuga tehtavad muudatused aitavad muuhulgas tasandada ka nende kohalike omavalitsuste sissetulekuid, kelle eelarve kasvutempo väheneb kavandatava kohalike omavalitsuste rahastamismudeli tulemusel.»

Kuna Eesti Omanike Keskliit tõi välja, et uue maamaksuseadusega tõuseks inimeste maamaks osades piirkondades olulisel määral - näiteks Tallinnas Nõmmel tooks see mõnel puhul kaasa 4000-eurose maamaksu, kuid suur tõus ootab ees ka põllumaade omanikke, siis esitasime regionaal- ja põllumajandusministeeriumile küsimuse, kuidas on plaanitud tagada see, et inimestel maid nii-öelda käest ära ei maksustataks.