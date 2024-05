Toiduliit ja kliiministeerium on eriarvamusel: kas Eesti maksab rohkem pakendimaksu kui meist suuremad riigid?

Eesti tasub Euroopa Liidule pakendimaksu ringlusse võtmata plastpakendite eest ning seda 80 senti kilogrammi eest. Aprillis rääkis Kliimaministeeriumi asekantser Ivo Jaanisoo toiduliidu üritusel esinedes, et aastas on see riigile umbes 20 miljoni eurone kulu.