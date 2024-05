1Partner tegevjuht maamajade müügist: buumi pole, kuid huvi on mõistetav

Luminor pank teatas neljapäeval, et praegu lähevad kaubaks maamajad ja luksuskinnisvara. «Huvi on tõusnud majade ehitamise ja renoveerimise vastu – näiteks otsitakse atraktiivses piirkonnas asuvaid maamaju, mida saaks aastaringseks elamiseks kohandada,» ütles Rebane.

Vahter rääkis Postimehele, et igal aasta tõuseb kevadel huvi maamajade ja suvilate vastu. «Keegi osta suvilat oktoobrikuus,» sõnas Vahter. Ta tõi välja, et mõne maja juurde on talvel keerulisem pääseda, sest teed on raskemini läbitavad ja maja ümbrus võib olla paksu lume all.