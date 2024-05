Luminor: praegu lähevad kaubaks maamajad

«Huvi on tõusnud majade ehitamise ja renoveerimise vastu – näiteks otsitakse atraktiivses piirkonnas asuvaid maamaju, mida saaks aastaringseks elamiseks kohandada,» ütles Rebane. «Nähakse, et nende praeguse kinnisvara väärtus on nii palju tõusnud, et selle müümisest saadava tuluga on võimalik soetada linnapiirist kaugemal krunt ja alustada ehitamist – kodulaen võetakse appi alles ehituse viimases faasis.»