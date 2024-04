Euroopa karastusjookide tootjate liit: limonaadimaks inimeste tervist ei paranda

Eesti tootjad on vähendanud suhkrusisaldust

Näiteks A le Coq on viimase kaheksa aastaga vähendanud kõikides mittealkohoolsetes jookides lisatud suhkru kogust 14 protsenti. Coca-Cola toodete suhkrusisaldus on vähenenud 20 protsenti. Saku õlletehas on vahemikus 2015–2023 vähendanud energiajookide suhkrusisaldust 10,2 protsenti, karastusjookide 13,9 protsenti ja vitamiinijookide, maitsevete suhkrusisaldust 46,2 protsenti. Orkla Eesti on lisatud suhkruga mahlajookides ja nektarites vahemikus vähendanud lisatud suhkru sisaldust 15 protsenti. Kogu joogiportfellis samal perioodil 23 protsenti.

Tootjate hea tahte leppe lisatud suhkrute vähendamiseks toodetes on allkirjastanud A. Le Coq AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Farmi Piimatööstuse AS, Largo AS, Orkla Eesti AS, Saku Õlletehase AS, AS Salvest, Tere AS, Valio Eesti AS, Viru Õlu AS.