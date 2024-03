WHO esindaja Eestis: kogemused maailmast kinnitavad, et limonaadimaks aitab ülekaalulisusega võidelda

Ebatervislike toodete, sealhulgas magustatud jookide maksustamine on üks tõhusamiad meetmeid rahvastiku tervise hoidmisel. Sotsiaalministeeriumi poolt täna tutvustatud magustatud jookide maks on kindlasti samm ja ka sõnum tervema ühiskonna suunas. See on tõenduspõhine maks ning teadusuuringuid valikuliselt kajastavad artiklid külvavad vaid segadust. Huvide konflikt ei tohiks pahatahtlikult varjutada püüdlusi rahva tervisenäitajaid erinevate tegevustega parandada.

Maailmast leiame tohutult praktikaid ja soovitusi, mis näitavad, kui tähtis on magustatud jookide tarbimise vähendamine. Näiteks Maailmapank leiab, et rahvatervise aspektist on magustatud jookide maksustamine prioriteetne meede, mida kasutada võitlusel ülekaalu ja toitumisega seotud krooniliste mittenakkushaiguste ennetuses. Samuti on Rahvusvaheline Vähiuuringute Fond, UNICEF, Ameerika Pediaatria ja Südame Assotsiatsioon ja paljud teised organisatsioonid öelnud, et magustatud jookide maksustamine on põhjendatud rahva tervise eesmärkidel, nagu ka kõik need enam kui 100 riiki maailmas, kes on magustatud joogid juba maksustanud.