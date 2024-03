Toiduliit: magusamaksu õigustatakse ekslike näidetega

Ehk et täpselt samad numbrid, aga selle vahega, et tegemist on WHO prognoosiga aasta pärast suhkrumaksu kehtestamist. Mitte tegeliku mõjuga, millele tuginedes soovitakse Eestis suhkrumaksu kehtestada. Tänaseni pole ühtegi uuringut tehtud, mis analüüsiks, kas magustatud jookide maksustamine ka tegelikkuses vähendas inimeste ülekaalulisust.

Veelgi enam - WHO Euroopa laste ülekaalulisuse järelevalve (COSI) ametliku aruande järgi suurenes Portugalis aastatel 2019-2022 rasvumine 1,6 protsendipunkti ja laste ülekaalulisus 2,2 protsendipunkti võrra. Need on suhkrumaksu kehtestamise järgsed aastad. Miks sellest ei räägita?

Kas Portugali suhkrumaks on edulugu?

Portugal kehtestas maksu magustatud jookidele 2017. aastal – maks on kaheastmeline: magustatud joogid, mille suhkrusisaldus on alla 80 g/l lõpptoote kohta (8,22 eurot 100 liitri kohta), ja joogid, mis sisaldavad üle 80 g/l lõpptoote kohta (16,46 eurot 100 liitri kohta). Esimese rakendusaastal kogus see maks umbes 80 miljonit eurot ja kogu tulu investeeriti Portugali riikliku tervishoiuteenistuse rahastamisse. Tasub märkimist, et Portugali rahvaarv on 10,3 miljonit ehk ca kaheksa korda suurem, kui Eestis. Ehk et samadel tingimustel võiks see Eestis tähendada vaid 10 miljoni suuruse maksutulu kogumist versus planeeritav 25 miljonit eurot.

Nii nagu teisteski riikides vähenes ka Portugalis maksustatud toodete müük. Küll aga on ilmunud mitmeid artikleid nii Eesti kui välismeedias, kuidas Portugal on pärast maksu kehtestamist hädas piiriülese kaubandusega.