Koosmõjus teiste tegevustega aitab see kaasa mitmete haiguste ja terviseriskide vähendamisele elanikkonnas, näiteks aitab see ohjata murettekitavat ülekaalulisuse levikut eestlaste hulgas. Ühtlasi on eesmärk motiveerida tootjaid jookides suhkru ja magusainete kogust vähendama, kinnitas ministeerium.

«Olukorda vaadates on vaja võidelda ülekaalulisuse probleemiga – liigse kehakaaluga noori on juba kolm korda rohkem kui 20 aastat tagasi. Magustatud jookide maks üksi mõistagi probleemi ei lahenda, kuid see on üks viis, kuidas lapsi kui hinnatundlikku gruppi suunata tervislikemate valikute juurde,» ütles Sikkut.