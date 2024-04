Soome rahandusminister: pensionikärped pole välistatud

Rahandusminister Riikka Purra ei välistanud ajalehele Ilta-Sanomat antud intervjuus, et hakatakse vähendama ka pensione. Nädalavahetusel avalikustatud avaliku arvamuse küsitlus näitab, et 60 protsenti vastanutest jätaks pensionid puutumata, 32 protsenti vähendaks aga ka pensione.

Majandusasjatundjad on seda meelt, et pensionide kärpimist ei tohiks välistada: esiteks on see väga suur osa eelarvekuludest ja teiseks tähendaks pensionide puutumata jätmine suuremaid maksutõuse ja kärpeid mujal.