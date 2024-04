Mait Raava: tehisaru jagab personalivaliku turu kahte lehte

Brigitta Leesi lugu tehisaru (AI) kasutamisest personalivalikus on tänuväärne, kuna ta tõi välja AI peamise väärtuse, milleks on kandidaatide kiire hindamine ja juhtis samas õigustatult tähelepanu AI võimalikule erapoolikusele. Tema loos jäi kõlama seisukoht, et kuna AI võib hindamisel kandidaate diskrimineerida rassi, soo, vanuse jms alusel, peab AI antud hinnanguid inimene kriitiliselt üle vaatama.