LÕPPU EI PAISTA ⟩ Soome ametiühingud pikendasid streiki

SAKi teatel on streigi põhjus valitsuse soovimatus ametiühingutega tööturureformi kõiki üksikasju läbi rääkida. SAKi juht Jarkko Eloranta ütles kolmapäeval, et valitsus pole endiselt nende muresid kuulda võtnud.

25. märtsil kirjutas Postimees , et Soomes hakkab streigi tõttu alkohol poest otsa saama. 26. märtsil kirjutas Postimees , et Neste teatel ei suuda nad streigi tõttu enam tarnida kütust kõikidesse firma Soomes asuvatesse tanklatesse, kirjutab Soome majandusleht Kauppalehti.

Miks soomased streigivad?

Soome valitsus on samuti hädas kulude vähendamisega ning üks suuremaid kärpekohti on sotsiaalkulud ning tööturureformid. Orpo valitsus on seadnud eesmärgiks, et töötamine oleks inimestele kasulikum kui toetuste peal elamine. Muu hulgas tahetakse muuta töötutoetusi nii, et mida kauem inimene töökoha vastuvõtmisest kõrvale hoiab, seda väiksemaks toetused muutuvad.

Üks Orpo valitsuse muudatus on haigusraha kärbe. Edaspidi ei makstaks Soomes esimese haiguspäeva eest hüvitist. Kusjuures see ei hakkaks esialgu kehtima mitte kõigile, vaid neile, kes pole ametiühingu liikmed või kelle ametiühing pole seda soodustust kollektiivleppesse pannud.