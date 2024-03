Soomes hakkab streigi tõttu alkohol poest otsa saama

Soomes on viimased kaks nädalat kestnud transporditöötajate streik. Esialgu pidi streik nädalavahetusel lõppema, kuid töötajad otsustasid streiki pikendada, kuna töötingimustes pole kokkulepet saavutatud.

Seetõttu on häiritud kaupade liikumine. Alko tarneahela juht Tino Battilana ütles, et tarneprobleemid puudutavad peamiselt lahjat alkoholi ning puudu on mitu õlle-ja veinisorti.

Kangemate jookidega pole siiani märkmisväärseid probleeme tekkinud. Battilana sõnul üritatakse puuduolevad tooteid teiste brändide jookidega asendada. Siiski on tema sõnul olukord keeruline, kuna saabumas on pikad pühad. Soomes on ülestõusmispühade tõttu lisaks reedele vaba ka esmaspäev.

Alko on Soome riiklik alkoholimonopol. See on ainuke kauplusekett, mis müüb Soomes 5,5-protsendilisest kangemat õlut, veini ja destilleeritud alkohoolseid jooke. Tavalised toidupoed võivad müüja vaid piirmäärast lahjemaid jooke. Kangemat alkoholi võivad müüa ka litsentseeritud restoranid ja baarid.