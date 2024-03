Pangajuht: uute kodumasinate soetamine ei tohiks olla emotsiooniost

Eelista väiksemaid elektritarbijaid

Kui valid elektrit vähem tarbivad elektriseadmed ja kodumasinad, saad vähendada mitte ainult elektriarveid, vaid ka oma süsinikujalajälge. Energiatõhusust märgitakse toodetel klassidega A-st G-ni. Tasub tähele panna, et C- või D-klassi seadmed ei pruugi üldse olla energiaröövlid. Märgisel on tavaliselt märgitud ka aastane energia- ja veetarbimine, müratase ja muud andmed, mis sõltuvad toote tüübist. Just neid andmeid tasub omavahel võrrelda ning siis teha otsus vastavalt enda vajadustele.