Eesti peaaegu väikseim pank näeb suurt potentsiaali ka Lätis

Eesti noorim pank Holm Pank, kellel möödus aprillis panganduslitsentsi saamisest viis aastat, on nii väike, et finantsinspektsiooni ülevaadetes lähevad selle panga andmed kirje alla «muud». Ainult hoiuste osas näitab statistika, et noorima tulija turuosa on kaks protsenti.