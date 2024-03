Riigiprokurör: Swedbanki uurimise lõpu tingis alles hiljuti saadud teave

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul ei andnud Swedbanki rahapesukahtluse kriminaalasja puhul ainuüksi see, et eelkuritegu menetles Venemaa, alust kohe eeldada, et tegu on poliitiliselt kallutatud protsessiga. Kõrvaldamata kahtlus tekkis eelkõige seoses aktsiate müügihinna määramisega ning see info jõudis prokuratuuri alles kaitsjate taotluse lahendamisel, kirjutab ERR.