Mida aeg edasi, seda olulisem on inimeste jaoks tunda end tööd tehes hästi. Taustal, kus juht ei kuula või ei mõista mida temalt oodatakse, mängib aina vähem rolli see, kas töötajal on reguleeritav laud või ergonoomiline tool. Need elemendid peavad olema vaikimisi tagatud ja nendesse ollakse valmis juba ka ise rohkem panustama. Heaolu loomine vajab strateegiliselt pikka vaadet. Kas see tegelikult ka strateegiliste tegevustena igapäevatöösse jõuab, on juhi teha, kes on võtmelüli organisatsiooni ja töötaja vahel. Juhist saab heaolu alguse – kõik sõltub sellest, kas juht seda soosib, tähtsustab ja selleks ka tegelikult samme astub.