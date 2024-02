LHV Groupi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2023. aasta kasumi jaotamiseks, et maksta dividende 0,13 eurot aktsia kohta, kokku summas 41,6 miljonit eurot, kusjuures dividendidelt makstav tulumaks moodustaks 10,4 miljonit eurot. Ülejäänud kasum kantaks summas 98,9 miljonit eurot jaotamata kasumisse.

Postimees on varem kirjutanud, et pangagrupi juhatus teeb ettepaneku maksta erakorraliselt dividende 35 protsenti aktsionäridele kuuluvast maksueelsest kasumist, mis teeb 13 senti aktsia kohta. Tegemist on enam kui kolm korda suurema omanikutulu väljamaksega kui eelnenud aastal.