Möödunud sügisel jõudsid pangad ja Eesti valitsus aga kompromissile, et meil pangamaksu ei kehtestata. Kuna aga on üsna selge, et järgnevatel aastatel intressitulud ja seetõttu ka kasumid nii suured ei tule, maksavad pangad ühekordseid dividende, millelt tasuvad riigile tulumaksu. Esimene pääsuke, kes oma dividendid avalikustas, oli LHV Grupp. Pangagrupi juhatus teeb ettepaneku maksta erakorraliselt dividende 35 protsenti aktsionäridele kuuluvast maksueelsest kasumist, mis teeb 13 senti aktsia kohta. Tegemist on enam kui kolm korda suurema omanikutulu väljamaksega kui eelnenud aastal.