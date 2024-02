Soomes levis petuskeem, kus vanematelt küsiti raha nende laste jaoks

Petised saatsid juhuslikele inimestele vähemalt 13 000 tekstisõnumit. Sõnumid tulid ohvritele küll suvaliselt numbrilt, kuid kuna skeemi ohvrid jäid uskuma, et raha läheb töötava telefonita jäänud lapsele, tegidki nad võõrale pangakontole ülekande.

Politsei algatas uurimise ja tuvastas, et petuskeemi taga oli 25-aastane nooruk koos kaasosalistega. Noored võtsid raha sularahaautomaadist välja ja jagasid omavahel ära. Peamine kahtlusalune tabati ning ta on vahi all.