Kinnisvaraarendaja avaldas, mis Tallinna linnaosas on praegu parim aeg hinda alla tingida

«Parim näide on Õismäe ehk Haabersti, kus viimastel aastatel on alustatud väga palju uusi projekte ja hetkel ka kõige rohkem valmis kortereid müügil. Usun, et lähiaastatel arendajad seal uusi projekte ei algata,» tõdes ta.

Ühtlasi tähendab see, et just Haaberstis saab ostja Kivisaare sõnul praegu kõige rohkem hindu tingida ja arendajatelt parimaid pakkumisi küsida.

Kivisaar lisas, et arendajad arvestavad praegu sellega, et müügiperiood on pikem kui maja ehitusaeg ja ta ei usu, et see suurematele arendajatele märkimisväärset likviidsusprobleemi valmistaks ning neid suuri hinnaalandusi tegema survestaks.

Eile kirjutas Postimees, et kuigi jaanuaris tehti Tallinna korteritega 533 tehingut, mida on kolmandiku vähem kui detsembris ning keskmine ruutmeetri hind langes 2883 eurole ehk ligikaudu 14 protsendi võrra.