Elektri pühapäevane keskmine hind on 31,12 eurot MWh. Viimati oli elekter niivõrd odav detsembris. Päeva tipphind on pühapäeval 64,40 eurot megavatt-tunni eest, mida tuleb maksta kell 19-20. Odavaimat hinda pakutakse aga kell 14-15, kui megavatt-tunni eest tuleb välja käia vaid 9,62 eurot.

Kui Lätis ja Leedus on elektri hind sama, mis Eestis, siis Soomes on see kordades odavam ehk ainult 13,3 eurot MWh. Seejuures laupäeval maksis Soomes börsielekter alla ühe euro MWh ehk kilovatt-tunni jagu elektrit sai keskmiselt kätte 0,1 sendiga.