Olerex: keskkonnaamet kordab juba suures osaks valeks osutunud süüdistusi

Täna avaldatud Keskkonnaameti seisukoht, kus amet leiab endiselt, et Olerexi tuleks karistada kaheksa miljoni euro suuruse trahviga, on kummastav, tõdes ettevõtte juhatuse liige Andres Linnas. «Suur osa väidetavast rikkumisest osutus valeks, järele jäänud väidetav atmosfääriõhu kaitse seaduse rikkumine on aga näiline. Olerex ei ole atmosfääriõhu kaitse seaduse mõttega vastuollu läinud, seadusest tulenevad nõuded on täidetud,» teatas Linnas Olerexi pressiesindaja vahendusel.