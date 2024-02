Keskkonnamet on endiselt veendunud, et Olerex peab trahvi maksma

«Väärteomenetluses on Keskkonnaamet välja toonud, et Olerex rikkus 2022. aasta biokütuse osakaalu kohustuse täitmisel kahe erineva seaduse – nii vedelkütuste seaduse kui atmosfääriõhu seaduse – nõudeid. Kohtuvaidluses väärteootsuse üle oleme möönnud, et kohtupraktika ei toeta selles kitsas kontekstis juriidilise isiku vastutusele võtmist vedelkütuse seaduse järgi,» märkis Avarsalu.