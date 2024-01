Swedbank avab Tallinnas uue pangakontori

«Swedbanki otsus kolida Foorumi kontorist Kawe majja tulenes soovist pakkuda klientidele parimat võimalikku teeninduskogemust. Uue asukoha valikul oli meie jaoks oluline, et see oleks piisava suurusega, ühel tasapinnal ja klientidele mugavalt ligipääsetav nii ühistranspordi kui ka autoga,» ütles Swedbanki kontorivõrgu juht Brita Kuldkepp.

Uues kontoris on väga palju rõhku pandud nii vaegkuuljate ja -nägijate kui ka ratastoolis liikuvate klientide mugavusele ja turvalisusele. «Swedbanki jaoks on juurdepääsetavuse teemad väga olulised, mistõttu kaasasime Puuetega Inimeste Koja kaudu konsultante juba planeerimise ja ehituse faasis. Uues kontoris on kuuldeaparaati kasutavate klientide parimaks teenindamiseks kasutusel silmusvõimendid, vaegnägijatele mõeldes on kontori põrandal taktiilsed teed ning ratastooli kasutavad kliendid saavad välisukse mugavalt avada nupule vajutades,» lisas Kuldkepp.