Swedbanki klienditeeniduse juht Ede Raagmets ütles, et kontori avamise kuupäev pole veel selgunud, kuna see sõltub Kawe City haldajast, kes peab hankima vajaliku loa, et kontori inimestele avada saaks. Ta lubas, et kui esindus on avamiseks valmis, annavad nad sellest teada.