Tänasel valitsuse pressikonverentsil teatas siseminister Lauri Läänemets, et valitsusel on võimalik otsekohe võtta 114 miljonit eurot ja sellest on ta ka rahandusministriga rääkinud. See on summa, mille rahandusminister Mart Võrklaev tahtis anda Eesti Energiale, et too ehitaks uue gaasijaama.