Eesti Energia on viimase kahe aastaga teeninud 327 miljonit eurot puhaskasumit. Ettevõttel on läinud energiakriisis sedavõrd hästi, et viimati avaldatud majandustulemustes oli jaotamata kasumi real juba 1,27 miljardit eurot. Ometi teatas rahandusminister Mart Võrklaev eelmise nädala neljapäeval, et teeb valitsusele ettepaneku suurendada Eesti Energia aktsiakapitali veel 114 miljoni euro võrra. Maakeeli tähendab see, et Võrklaev tahab võtta maksumaksja taskust 114 miljonit ja anda selle riiklikule energiahiiule.