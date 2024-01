Rahandusministeeriumi vastulause: Eesti Energial ei ole täiendavateks ettevõtmisteks raha

Postimees avaldab rahandusministeeriumi väljatoodu ning nendepoolse vastuväite muutamata kujul.

1. Eesti Energia on viimase kahe aastaga teeninud 327 miljonit eurot puhaskasumit. … majandustulemustes oli jaotamata kasumi real juba 1,27 miljardit eurot. ... Eesti Energia on teeninud viimastel aastatel energiatarbija toel sedavõrd palju raha, et suudaks sajamegavatise elektrijaama rajada ka ilma riigi lisatoetuseta.

Puhaskasum on finantsmõiste, mis ei sisalda füüsilisi vahendeid – see ei näita ettevõtte investeerimisvõimekust ega likviidsust (vabade vahendite olemasolu). Tsiteeritud puhaskasumist suurema osa (kahe aastaga 162 miljonit eurot) on ettevõte teeninud mitterahalise tuluna pikaajaliste elektri ostulepingute väärtuste ümberhindlusest. Tegelikult on AS-il Eesti Energia 2023. aasta septembri lõpuga reaalseid likviidseid vahendeid 142 miljonit eurot, mis on vajalikud jooksvaks äritegevuseks ning pooleliolevateks investeeringuteks ega ole piisavad täiendavateks ettevõtmisteks. Mainitud jaotamata kasum on reinvesteeritud. Aastatel 2021-2022 investeeris kontsern ligi 700 miljonit eurot, mis ületab ka puhaskasumi numbreid enam kui kahekordselt.

2. Riik soovib raha edasi-tagasi liigutada, et ilustada riigieelarve seisu ja parandada eelarve tasakaalu. … Skeem käib nii, et riigiettevõtte aktsiakapitali pannakse uus raha sisse, et see hiljem dividendidena välja võtta.