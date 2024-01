Elering kehtestas suurklientidele uued hinnad

Elering teatas, et konkurentsiamet kooskõlastas muudatused tegelikult juba 28. septembril. Ametiga kooskõlastatud ülekandeteenuse lubatud müügitulu ja keskmine võrgutasu ei muutu, teatas Elering. Tasu tuleb maksta üksnes võrgust tarbitud elektri eest, energia andmine võrku on jätkuvalt tasuta. Millistest summadest täpselt juttu, Elering ei avaldanud. Küll hakkab kehtima põhimõte, et tasu on aastaringselt sama suur - seni tuli talvel maksta rohkem kui suvel.