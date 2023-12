VIDEOD ⟩ Skandaalse logistikafirma eksjuhid jäid lõplikult süüdi

Riigikohus jättis menetlusse võtmata eksjuhte kaitsnud Oliver Nääsi määruskaebuse ja seega jõustus Tallinna ringkonnakohtu süüdimõistev otsus, millega karistati nii Elmer Maasi kui ka Lauri Latti kaheaastase vangistusega, mis jääb täielikult täitmisele pööramata, kui nad kolmeaastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu toime ei pane.

Kui Harju maakohus mõistis nii Maasi kui ka Latti kevadel õigeks, siis ringkonnakohus tegi vastupidise otsuse.

Lauri Latti ja Elmer Maasi kaitsjad vandeadvokaat Oliver Nääs ja vandeadvokaadi abi Elise Altroff esitasid määruskaebuse riigikohtule 31.oktoobril. 28.detsembril on riigikohus avaldanud, et Juhan Sarv, Saale Laos, Velmar Brett otsustasid kaebust mitte riigikohtu menetlusse võtta.

Postimees kirjutas 3. oktoobril, et logistikaettevõtte Via3L Spedition juhatuse liige Raul Otsa ütles ettevõtte kasuks langetatud kohtuotsuse kohta, et tal on hea meel, et ringkonnakohus tuvastas, et firma eksjuhid kantisid firma tühjaks ning et see polnud tavapärane äritüli, nagu väitis vastaspool.

«Ringkonnakohus on hästi aru saanud, mis tegelikult toimus,» ütles Otsa Postimehele. Ta toonitas, et see pole veel jõustunud kohtuotsus, sest süüdimõistetud firmajuhid võivad seaduse järgi selle riigikohtusse edasi kaevata.