Logistikaettevõtte Via3L Spedition juhatuse liige Raul Otsa ütles ettevõtte kasuks langetatud kohtuotsuse kohta, et tal on hea meel, et ringkonnakohus tuvastas, et firma eksjuhid kantisid firma tühjaks ning et tegemist polnud tavapärase äritüliga, nagu väitis vastaspool.