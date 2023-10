Kohus mõistis varem õigeks mõistetud skandaalse logistikafirma eksjuhid süüdi

Riigiprokuratuur süüdistas Latti ja Maasi selles, et nad kuritarvitasid 2018. aastal Via3L Speditioni usaldust, rikkudes tahtlikult hoolsus-, lojaalsus- ja teavitamiskohustusi. Süüdimõistetute advokaat märkis Äripäevale, et nad plaanivad otsuse edasi kaevata.

Postimees kirjutas 2018. aastal, et avalikkuse silme all lõhki tuntud logistikafirma Via3L Spedition, mille juhid Lauri Latt ja Elmer Maas, samuti peaaegu kõik töötajad lahkusid ettevõttest üleöö. Seltskond läks sisuliselt in corpore tööle juba varem asutatud logistikafirmasse Nordic Spedition, mis on alates sellest ajast näidanud kõva kasvu.