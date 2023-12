Markus Villig: nõrk riigikaitse peletab investorid Eestist eemale

Eesti Pank tutvustas sel nädalal oodatust kehvemat majandusprognoosi. Euroopa majanduskeskkonna mõjutamine ei ole meie võimuses, küll aga saame me kujundada seda, kui atraktiivne sihtkoht on Eesti välismaailmale. Selleks, et investorid julgeksid siia oma raha paigutada ja välismaa talent tööle tulla, on oluline, et nad tajuksid Eestit turvalise riigina.