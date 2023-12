Ülemiste keskuse juht avaldas, mis lõppeval aastal kõige rohkem inimeste tarbimist mõjutas

Pärnitsa sõnul on euribori tõus kõige halvem asi, mis lõppeval aastal tarbimist mõjutas. «Kuna Eesti majapidamised on oluliselt rohkem laenu võtnud kui teised Balti riigid, siis arvan, et euribori tõus mõjutab Eesti majapidamisi rohkem,» lausus ta.

Aasta alguses oli kuue kuu euribor, millega on seotud enamik eestimaalaste kodulaene ja liisinguid, 2,73 protsenti, kuid praegu on see 3,91 protsenti. Oktoobri keskel saavutas kuue kuu euribor pärast 2008. aasta finantskriisi uue tipu, kerkides 4,14 protsendini.

Kui on rasked ajad, tehakse emotsioonioste ja kallimaid kaupu soetatakse vähem, sõnas Pärnits.

Pärnitsa uue aasta soov on, et euribor langeks: «Ükskord peab pikaleveninud kriis lõppema.»

Eesti Pank avaldas täna majandusprognoosi, mille kohaselt riigi majandus langeb sel aastal 3,5 protsenti ja järgmisel aastal 0,4 protsenti. «Võimalusi kiiremaks, kolme protsendi lähedaseks majanduskasvuks on oodata 2025. ja 2026. aastal,» teatas keskpank.

Käibemaksutõus palju ei mõjuta

Pärnits peab uue aastaga saabuvat kaheprotsendist käibemaksutõusu väikeseks – pigem on see mõju tema hinnangul psühholoogiline. «See, kui siin mõni opositsioonierakond räägib sellest kui kümneprotsendisest tõusust, eks see on jälle selline spekulatiivne väljaütlemine, et näidata seda asja hullemana,» leiab ta.