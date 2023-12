Kliimaministeerium tahab majaomanikele veel ühe kohustuse peale panna

Kliimaministeerium teatas, et kuna Eestis pole praegu umbes 246 000 inimese majapidamine kanalisatsioonisüsteemiga liidetud, tuleb hakata kohtkäitlussüsteemide üle ehitisregistris arvet pidama. Kliimaministeeriumi jaoks on probleem, kas kohtkäitluse reovesi kogutakse nõuetekohaselt ning kas see jõuab reoveepuhastitesse, kuna selle kohta riigil praegu täielik ülevaade puudub.