Uuring ⟩ Enamus autojuhte peab elektriautode sõiduulatust piisavaks

«Uurisime ka seda, milline on vastanute keskmine nädalane läbisõit ja vastustest joonistus välja, et nendest, kes arvasid, et elektriautode sõiduulatus ei suuda nende igapäevaseid vajadusi rahuldada, enam kui poolte reaalne sõiduvajadus nädalas jäi alla 300 kilomeetri. Samas suudavad pakkuda tänapäevased elektriautod sõiduulatust alates paarisajast kuni 700 kilomeetrini ühe laadimisega, mis on igati konkurentsivõimeline sisepõlemismootoriga autodele. Oluline on oma reaalseid vajadusi adekvaatselt hinnata ja selle järgi ka sobiv mudel vallida,» ütles Volkswageni brändijuht Baltikumis Justas Nekrošius pressiteates.