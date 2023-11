Kohus ei näinud põhjust Lastiku süüasja prokuratuuri tagasi saatmiseks

Euroopa prokuratuuri süüdistaja Kati Maitse-Pärkna selle väitega ei nõustunud ja kinnitas, et Lastiku ja tema kaaslaste süüteod on süüdistusaktis hästi ja tõendatult kirjeldatud. «Süüdistuses on selgelt ja arusaadavalt märgitud, et OÜ Canderos Assets kui juriidilise isiku vastutus tuleneb tema juhatuse liikmete Triin Lastik ja Marko Lastik tegevusest. Juriidilise isiku vastutus tuleneb juhatuse liikmete kooskõlastatud tegevusest, mil üks juhatuse liige andis korraldusi ja teine juhatuse liige täitis neid teades, et need ei vasta äriühingu tegevuse vaates tegelikkusele ja on eesmärgistatud teadvalt vale ettekujutuse loomisele OÜ Canderos Assets tegelikest tehingutest ja tegevusest. Juhatuse liikmed ei tegutsenud üksteise eest varjatult, vaid ühiselt ja kooskõlastatult,» märkis prokurör.